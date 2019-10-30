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فن

بعد مرور 20 عاما على همام في أمستردام.. حقيقة تقديم أحمد السقا شخصية أدريانو.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:24 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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أحمد إبراهيم
كشف المنتج جمال العدل عن تفاصيل فيلم جديد للفنان أحمد السقا، والسبب الحقيقى وراء توقف مشروع الجزء الثانى من فيلم "صعيدى فى الجامعة الامريكية" والذي اعلن عنه الفنان محمد هنيدى منذ فترة طويلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وقال المنتج جمال العدل خلال لقائه فى برنامج "the insiderar": "ان هذا المشروع مازال قيد التنفيذ وفى انتظار انتهاء السيناريست مدحت العدل من كتابته".

وأضاف جمال أن هذا المشروع تم اقتراحه منذ فترة مع محمد هنيدى وقمنا بجس نبض الجمهور وبالفعل وجدنا رد فعل هائل وقررنا تقديمه، وبعدها قابلت الفنان أحمد السقا وعرضت عليه فكرة تقديم فيلم عن شخصية "ادريانو" التى ظهر بها فى فيلم "همام فى امستردام" والذي مر على عرضه 20 عاما حيث تم عرضه فى 1999، وبحيث يكون عملا مستقلا بذاته، ولكن كل هذه التفاصيل متوقفة على كتابة السيناريست مدحت العدل.

يذكر ان فيلم "صعيدى فى الجامعة الامريكية" شارك فى بطولته كل من احمد السقا ومحمد هنيدى وطارق لطفى وهانى رمزى وغادة عادل ومنى زكى.

بعد مرور 20 عاما على همام في أمستردام.. حقيقة تقديم أحمد السقا شخصية أدريانو.. فيديو
بعد مرور 20 عاما على همام في أمستردام.. حقيقة تقديم أحمد السقا شخصية أدريانو.. فيديو
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