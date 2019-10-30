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ديني

حقيقة وجود 4 ركعات سنة قبل صلاة العصر.. تعرف على رأي العلماء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:30 م
هل توجد سنة لصلاة
هل توجد سنة لصلاة العصر
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا توجد سنة لصلاة العصر وهناك أربع ركعات سنة غير مؤكدة تصلى قبله.

وأضاف هاشم، في لقاء له على احدى الفضائيات ، أن سنن الصلوات هى: ركعتان قبل الفجر، والظهر له ركعتين قبله وركعتين بعده ، والعصر أربعة قبله ولكن غير مؤكدة والمغرب ركعتين بعده، والعشاء ركعتين بعد العشاء ثم الوتر.

وأشار: إلى أن السنن منها، مؤكدة ومعناها أن النبي كان يواظب عليها ولا يتركها وغير مؤكدة أى كان النبي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، كما أن هناك سننا رواتب أي مرتبة مع الفرض.

هل توجد سنة قبلية أو بعدية لصلاة العصر
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن سنة العصر القبلية غير مؤكدة، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها "رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع".

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز أن تصلي السنة أربع ركعات متصلة في الركعتين الأولى والثانية الفاتحة وسورة قصيرة والثالثة والرابعة الفاتحة فقط، أما إذا صليت السنة مثنى مثنى فتقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة .
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