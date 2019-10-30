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رياضة

مؤمن عبد الغفار يقترب من قيادة الترسانة بشكل دائم.. وصلاح وسامي في الصورة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:03 م
مؤمن عبدالغفار
مؤمن عبدالغفار
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عبدالله هشام
يدرس مجلس إدارة نادي الترسانة الإبقاء علي مؤمن عبدالغفار مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول بعد استقالة علاء ميهوب بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وقاد مؤمن الترسانة في مباراة واحدة بالكأس أمام 6 أكتوبر وحقق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وفي مسابقة الدوري قادهم للتعادل أمام النجوم بنتيجة هدف لكل منهما.

ويري بعض مشجعي الترسانة أن قرار تعيين مؤمن عبدالغفار في منصب المدير الفني بشكل دائم يزيد من استقرار الفريق ويدعم المسيرة نحو تحقيق حلم الصعود خصوصا بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبين في المباريات الأخيرة.

ويبدو أنها مسألة وقت فقط حتى يتم إعلان مؤمن عبدالغفار مديراً فنياً للفريق الأول خصوصا لو فشلت المفاوضات مع الثلاثي المتواجد في الصورة حاليا محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس وأحمد سامي مدرب النجوم السابق وأحمد كشري مدرب الشواكيش السابق.

ويجرى مسئولو الترسانة حاليًا مفاوضات قوية مع أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق النجوم ويدعمه بشكل قوي مدير الكرة الحالي للشواكيش والذي عمل معه في فترة ماضية.
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