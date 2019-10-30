Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:32 م
تعرف على الجدول الزمني
تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، فتح باب التقدم لسحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2019 - 2020 اليوم، من خلال مكاتب رعاية الشباب في الكليات لجميع الطلاب، منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعلن الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، وتلقي وفحص الطعون 4 نوفمبر، وإعلان الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة.

وتابع، وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم 10 نوفمبر الموافق الأحد والإعادة في اليوم التالي في الكليات، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر الموافق الثلاثاء.

وأضاف، وفي اليوم التالي تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر بما يضمن للطلاب الحرية في اختيار ممثليهم في الاتحادات الطلابية.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية لتشكيل مجلسهم سواء في الكليات والجامعة والذي يأتي بممثلين لهم يعبرون عن طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ .
Advertisements

ترشيحاتنا

خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة.. على جمعة يوضح التصرف الصحيح

نجم الزمالك يتلقى خبرا حزينا

هل يغيب عن لقاء ارسنال؟..محمد صلاح ينشر صورة له على تويتر

صحفي لبناني: ما يحدث فى بلدنا يعرض على الشاشات

أحداث يستحقون الإعدام.. طالب ثانوى يذبح فتاة المنوفية بعدما فشل في اغتصابها

حريق حديقة الحيوان .. مصدر أمني : شب في حشائش وتم السيطرة عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب