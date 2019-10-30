تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، فتح باب التقدم لسحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2019 - 2020 اليوم، من خلال مكاتب رعاية الشباب في الكليات لجميع الطلاب، منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعلن الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، وتلقي وفحص الطعون 4 نوفمبر، وإعلان الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة.



وتابع، وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم 10 نوفمبر الموافق الأحد والإعادة في اليوم التالي في الكليات، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر الموافق الثلاثاء.



وأضاف، وفي اليوم التالي تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر بما يضمن للطلاب الحرية في اختيار ممثليهم في الاتحادات الطلابية.



ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية لتشكيل مجلسهم سواء في الكليات والجامعة والذي يأتي بممثلين لهم يعبرون عن طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ .

