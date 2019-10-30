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حوادث

السيطرة على حريق في قطار بضائع بـ الدقهلية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شب حريق فى جرار قطار بضائع على خط برقين السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قبل دخوله محطة السنبلاوين، وتمكن سائق القطار من إخماده.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير إدارة شرطة النقل والمواصلات بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى قطار بضائع قبل محطة السنبلاوين .

وبالمتابعة مع المهندس ناصر محمد الامام مدير هندسة السكة الحديد بالمنصورة أفاد بانبعاث أدخنة من قطار بضائع على خط برقين السنبلاوين قبل محطة السنبلاوين .

وبالفحص تبين ان الحريق بجرار القطار وتمكن سائق القطار من اخماده وجرى سحب القطار الى محطة السنبلاوين ولم يؤثر على حركة القطارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة وجار اصلاح العطل وبيان سبب الحريق.
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