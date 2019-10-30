كأس الرابطة الإنجليزية.. تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد بالبدلاء.. تعرف على التشكيل

أعلن فرانك لامبارد ، المدير الفني لنادي تشيلسي ، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية " الكارابوا".
ويدخل لامبارد المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء ، حيث جاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : كابايرو
خط الدفاع : جيمس - جوهي - زوما - ألونسو
خط الوسط:جيلمور - جورجينيو - كوفاسيتش
خط الهجوم: هودسون أودوي - باتشواي - بولسيتش.
وتقام المباراة في العاشرة وخمس دقائق على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.
ويدخل لامبارد المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء ، حيث جاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : كابايرو
خط الدفاع : جيمس - جوهي - زوما - ألونسو
خط الوسط:جيلمور - جورجينيو - كوفاسيتش
خط الهجوم: هودسون أودوي - باتشواي - بولسيتش.
وتقام المباراة في العاشرة وخمس دقائق على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.