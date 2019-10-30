كأس الرابطة الإنجليزية.. تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد بالبدلاء.. تعرف على التشكيل

أعلن فرانك لامبارد ، المدير الفني لنادي تشيلسي ، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية " الكارابوا".



ويدخل لامبارد المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء ، حيث جاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : كابايرو



خط الدفاع : جيمس - جوهي - زوما - ألونسو



خط الوسط:جيلمور - جورجينيو - كوفاسيتش



خط الهجوم: هودسون أودوي - باتشواي - بولسيتش.



وتقام المباراة في العاشرة وخمس دقائق على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.