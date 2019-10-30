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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد بالبدلاء.. تعرف على التشكيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:35 م
تشيلسي
تشيلسي
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إسماعيل محمود
أعلن فرانك لامبارد ، المدير الفني لنادي تشيلسي ، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية " الكارابوا".

ويدخل لامبارد المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء ، حيث جاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : كابايرو

خط الدفاع : جيمس - جوهي - زوما - ألونسو

خط الوسط:جيلمور - جورجينيو - كوفاسيتش

خط الهجوم: هودسون أودوي - باتشواي - بولسيتش.

وتقام المباراة في العاشرة وخمس دقائق على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.
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