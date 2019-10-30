تعرف على سيارة حمو بيكا الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور والفيديو، تظهر سيارة من نوع مرسيدس CLA موديل 2020 مملوكة للمغنى الشعبى المعروف باسم حمو بيكا.





وظهر حمو بيكا بجوار سيارته التى يبدأ ثمنها من حوالى 800 ألف جنيه مصرى، وكانت صفراء اللون حيث اشتراها من أحد متاجر السيارات فى محافظة الإسكندرية حسبما كشف بنفسه عن ذلك فى الفيديو.





وتتوفر مرسيدس CLA بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى200 نيوتن متر.





وتتسارع مرسيدس CLA من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوان، وتتمكن من بلوغ سرعة قصوى 216 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.



