الصحة الكويتية تحذر الوافدين لهذا السبب.. تفاصيل

حذرت وزارة الصحة الكويتية الوافدين بسداد رسوم الخدمات العلاجية قبل سفرهم إلى بلادهم.



وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أنه في حال عدم سداد التأمين، ورسوم العلاج، يتم أخذ توقيع المريض، عند خروجه من المستشفى،على إقرار وتعهد بسداد قيمة رسوم العلاج، وصولًا لمخاطبة وزارة الداخلية، بمنع سفر الوافدين غير المسددين لرسوم علاجهم.



وأشارت إلى أنه يتم حاليًا تطبيق نظام online، الذي تم ربطه مع وزارة الداخلية الكويتية، والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، وهيئة المعلومات المدنية الكويتية، ووزارة المالية الكويتية، من خلال شبكة الكي نت، تحت إشراف وزارة المالية، وبالتالي أصبحت الرقابة كاملة، على تحصيل إيرادات الوزارة من الضمان الصحي.



الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت أظهرت فى تقرير صدر عنها مؤخرًا ، أن نسبة الوافدين من إجمالي الدولة العربية يتجاوز الـ70%.



وكشفت الهيئة وفقًا لموقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه وفقًا للإحصاء اليومي، فإن عدد غير الكويتيين في الدولة يمثل 70.2%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما يصل عدد الكويتيين لـ1.4 مليون شخص، ما يعادل 29.7% من إجمالي عدد السكان.

