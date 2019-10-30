انهيار منزلين فى الدرب الأحمر.. والحماية المدنية تستخرج فتاة حية من تحت الأنقاض | صور

انهار منزل وجزء من عقار مجاور بحى الدرب الاحمر ، و نجحت فرق الانقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى إستخراج فتاة من تحت الأنقاض .



تبلغ لشرطة النجدة إنهيار العقار رقم 9 بالحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .



ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعه انتقال رجال الحماية المدنية .



وتبين من المعاينه ان المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة ، وادى انهيار المنزل إلى إنهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار ، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .



وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى إستخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.