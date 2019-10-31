روما إلى المربع الذهبي في الدوري الإيطالي برباعية في أودينيزي

حقق روما فوزا عريضا على مضيفه أودينيزى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الفريولى" فى الجولة العاشرة من الدورى الإيطالى.





سجل أهداف روما كل من نيكولو زانيولو فى الدقيقة 14، المدافع كريس سمولينج فى الدقيقة 51، جاستن كلويفرت فى الدقيقة 54، والصربى الكسندر كولاروف فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء.





وتعرض الأرجنتينى فازيو مدافع روما للطرد فى الدقيقة 32.





الفوز رفع رصيد روما إلى 19 نقطة ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، بينما توقف رصيد أودينيزى عند 10 نقاط فى المركز الرابع عشر.