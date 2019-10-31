القابضة للمياه: ننتج 30 مليون م3 يوميا.. وتغطية الصرف الصحي وصلت 65%

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تصل إلى 98%.



وقال ممدوح رسلان لـــ"صدى البلد"، إن كمية المياه المنتجة حاليا تصل إلى 30.1 مليون متر مكعب/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 166 ألف كيلومتر وعدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك.



وتابع أن الدولة أولت قطاع الصرف الصحى أهمية بالغة حيث تطورت نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 إلى 65% من عدد السكان خلال العام الحالي، حيث يتم معالجة 12.8 مليون متر مكعب/يوم.



وتابع أن الشركة حرصت على إعداد مخطط عام يوضح الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب حتى عام 2037، ويتم تحديث المخطط العام دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.



وأكد أن الدولة تتوسع حاليا فى تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، بهدف عدم نقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة حيث يستلزم مد شبكات بأطوال تصل لمئات الكيلومترات فضلًا عن التعديات على خطوط نقل المياه مما يؤدى إلى إهدار كميات هائلة من المياه.

موضحًا أن الدولة تنتج حاليا 800 ألف متر مكعب يوم من المياه المحلاه، وتستهدف انتاج 2.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2037.



وقال، أن جودة مياه الشرب أهم الأولويات، وهناك اكثر من جهة تراقب منظومة الجودة لمياه الشرب منها وزاره الصحة والبيئة والري والجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والشركة القابضة من خلال معاملها سواء المركزية أو المتنقلة أو معامل المحطات أو المعمل المرجعي لمياه الشرب، ويتم رفع اكثر من 3.5 مليون عينه سنويا للاطمئنان إلى جودة مياه الشرب، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة ومأمونية المياه لتغطية جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر إلى المستهلك والحفاظ على استثمارات الدولة وصحة المواطنين.



وأكد رسلان علي الاهتمام برفع كفاءة المحطات، حيث بلغ عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامةـ TSMـ 175محطة، وهى شهادة ألمانية تمنح فى مجال المرافق لتحسين أداء المحطات، حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، و تدريب وتأهيل مهندسين من الشركة ليكونوا مفتشين على المحطات لمنح تلك الشهادة عند توافر المعايير اللازمة.



وأشار إلى، أنه تم وضع خطة لتطوير منظومة تقليل الفاقد DMA والتي تهدف إلى تقليل الفاقد بنسبه 10% خلال المرحلة القادمة مع التوسع في تركيب العدادات ومنظومة الهاند هيلد ومنظومة ترشيد الطاقة، وتجربة توليد غاز الميثان من محطة الصرف الصحى بسخا بمحافظة كفر الشيخ.