الدولار بـ 16.09 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 31 -10- 2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس، 31 أكتوبر 2019 وفقا لمتوسط أسعار العملات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



وسجل سعر الدولار الأمريكى 16.0900 جنيه للشراء، و16.1900 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو الأوروبي 17.8615 جنيه للشراء و17.9790 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الأسترلينى 20.7368 جنيه للشراء، و20.8592 جنيه للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.1839 جنيه للشراء، و16.2910 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين يابانى 14.7710 جنيه للشراء، و14.8641 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوان الصينى 2.2801 جنيه للشراء

و2.2946 جنيه للبيع.



أما عن العملات العربية فقد سجل سعر الريـال السعودى 4.2902 جنيه للشراء، و4.3171 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى

52.9642 جنيه للشراء، و53.3109 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتى 4.3806 جنيه للشراء، و4.4082 جنيه للبيع.