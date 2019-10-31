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أخبار العالم

مدير بيت الصداقة.. روسيا ترفع السرية عن تفاصيل عمل بوتين القديم في المخابرات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
بطاقة هوية بوتين
بطاقة هوية بوتين في المخابرات
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن قسم الوثائق الأرشيفية في مدينة سان بطرسبرج الروسية كشف عن عدد من الوثائق الرسمية التي تتعلق بعدد من الشخصيات الروسية المهمة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو.

قسم الوثائق الأرشيفية نشر عددا من الوثائق الرسمية التي تتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فترة عمله في جهاز المخابرات الروسية الـ"كي جي بي" منذ العام 1975.

بالإضافة لعمله في الوحدات الخاصة، أشارت الوثائق إلى أن بوتين وفي عمر الـ23 عاما كان مهتما برفع مستواه الثقافي السياسي، وأشارت الوثائق إلى أنه كان يحظى باحترام كبير بين رفاقه.

وذكرت الوثائق أن بوتين كان يمارس الرياضة في أوقات فراغه، واحترف رياضتي الجودو والسامبو.

وعمل بوتين في الفترة الممتدة بين عامي 1985 و1990 في ألمانيا الشرقية في فرع المخابرات المسؤولة عن المخابرات الأجنبية، وشغل منصب مدير "بيت الصداقة" بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا في مدينة دريسدن.

كما تم رفع السرية عن وثائق تتعلق برئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، وحول ما مارست منذ العام 1977، حيث كانت سكرتيرة اللجنة الإقليمية في لينينجراد ورئيس بالنيابة للجنة التنفيذية لمجلس مدينة لينينجراد.
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