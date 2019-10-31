في عيد ميلادها.. الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب سعاد حسني

تحتفل الفنانة الأردنية ميس حمدان اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ37، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 31 أكتوبر من عام 1981.



كانت ميس حمدان حلت ضيفة على "صدى البلد" وتحدثت في الندوة عن تعرضها لوابل من الشتائم عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بعد أن نشرت صورة أرسلتها لها إحدى معجباتها وأكدت لها أن هناك شبها يجمعها فى الصورة بالفنانة الراحلة سعاد حسنى خاصة وأنها فى تلك الفترة اكتسب وجهها وزنًا زادًا.



وأضافت ميس حمدان: "تعجبت من كم الشتائم خاصة وأننى لست "غبية" لأقارن نفسى بسعاد حسنى التى تعتبر من أيقونات السينما العربية".



واختتمت ميس حمدان: رغم أنني كنت أشبه الراحلة سعاد حسنى فى الصورة إلا أننى لم أقل ذلك على الإطلاق، ولكن بعض الحاقدين بدأوا بتوجيه الشتائم لشخصى.