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فن

اختطاف للبلد.. علي جابر يهاجم النظام اللبناني بعنف

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:55 م
علي جابر
علي جابر
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آيه عاطف
دافع المنتج على جابر، عن الانتفاضة اللبنانية وأكد تأييده لثورة الشعب ضد النظام الحالي، وذلك من خلال نشره تويته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال علي، : "غير قانوني نكران السلطة لما يحدث.. النظام السياسي الحالي كله في لبنان انتُخب من قبل أقل من ٣٠٪ من (الناخبين). هناك أكثر من نصف (الشعب) اللبناني على الأرض من ١٤ يوم يقولون صراحة انهم سحبوا التفويض من النظام. لا شرعية لهذا النظام بعد ١٧ تشرين ووجودهم على كراسيهم هو اختطاف للبلد".

يذكر أن أيد عدد كبير من النجوم، الأنتفاضة اللبنانية، منهم الفنانة إليسا، ونيكول سابا، ورامي عياش، وراغب علامة، بل وهنالك من شارك في الثورة بنفسه.
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