عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع عقار "الورديان" المائل بحي غرب، وذلك لمتابعة الموقف أول بأول.



ووجه قنصوه، خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، مديرية التضامن الاجتماعي بحصر عدد السكان المتضررين وصرف إعانات عاجلة لهم لحين إصدار اللجنة الهندسية قرارها النهائي.



وأصدر المحافظ، قرارا بتشكيل لجنة موسعة من المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لفحص وتحديد مصير العقار المائل، مراعاة لظروف قاطنيه.



كان قد وقع ميل مفاجئ بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقًا، صباح أمس، مأهول بالسكان بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.



على اثر ذلك أخلت العقار المائل و3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبا، حفاظا على حياتهم.