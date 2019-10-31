كائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح | شاهد

نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، صورة لكائنات غربية فى منزله.



وظهر فى الصورة كائن حى يشبه العنكبوت ومغطي بالشعر الاسود مما اثر ذعر متابعيه.



وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي، عن صدام مصري، بين فريق ليفربول الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح، وأستون الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.



وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.