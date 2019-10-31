Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح | شاهد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، صورة لكائنات غربية فى منزله.

وظهر فى الصورة كائن حى يشبه العنكبوت ومغطي بالشعر الاسود مما اثر ذعر متابعيه.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي، عن صدام مصري، بين فريق ليفربول الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح، وأستون الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمصان ليفربول الأكثر مبيعًا في إنجلترا.. وأستون فيلا تدخل بقوة

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي

المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

المحمدى يأمل المشاركة مع أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في كأس الرابطة

أمر رائع.. أول تعليق من المحمدي عقب تألقه مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

لتستره على المخالفات.. إيقاف مدير إشغالات المنيرة بشمال الجيزة وضبط 3 موظفين

تربحوا 7.5 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بالثروة السمكية لوسط الدلتا

طار إلى إسبانيا.. تحقيقات فى الأهلي بسبب هروب هذا اللاعب

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير