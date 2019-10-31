ثقافة بني سويف تناقش الانتماء والدفاع عن الوطن

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد الفرع محاضرة عن "البناء على الأراضي الزراعية وأهمية الزراعة في مصر" أكدت أنه منذ قديم الأزل ومصر تعتمد على الزراعة، لذا شرعت في بناء القناطر مثل القناطر الخيرية والخزانات والسدود مثل السد العالي والآن مشروع المليون ونص فدان، ورغم هذه المجهودات إلا أن هناك خطراً كبيراً يهددها هو البناء على الأراضي الزراعية، فقد خسرت مصر أكثر من 60 ألف فدان إهدار الأرض الزراعية، لذا شرعت الدولة في إصدار قانون التعديات والذي فيه الحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل من يبني على الأراضي الزراعية ويعتدي عليها.





كما أقام الفرع محاضرة بعنوان "الانتماء والدفاع عن الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى كمال الذي قال إن الانتماء للوطن واجب على كل مواطن مصري، فالمحافظة على الدولة وثرواتها والإخلاص في العمل والتطوير والتعليم والدفاع عن الوطن كل ذلك دليل على حب الوطن والانتماء إليه، وأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس ضد الأعداء في الداخل وفي الخارج، فالجندي الذي يقف على الحدود ويدافع عن وطنه وضابط الشرطة الذي يوفر الأمن والأمان، أما نحن المواطنون فلنا دور في الدفاع عن الوطن والوقوف ضد الإشاعات التي تستهدف الوطن والالتفاف مع الدولة في الوقوف ضد أعدائها.



