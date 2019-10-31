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رياضة

بركاتك يا بدري.. مصر تقترب من أول 3 نقاط فى تصفيات أمم إفريقيا 2021

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:38 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
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يسرى غازى
بات منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري على موعد لحصد أول 3 نقاط فى مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وذلك فى حال عدم حضور منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر القادم إلى القاهرة لخوض اللقاء.

كانت مصادر إعلامية كينية مؤخرا أكدت أن سفر بعثة المنتخب الكيني إلى مصر صعب للغاية في ظل الديون المتراكمة على اتحاد كرة القدم هناك، بالإضافة إلى عدم قدرته على سداد المستحقات المالية المتأخرة لكل من شركات الطيران والفنادق.

وأعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 7 نوفمبر المقبل وطلب حسام البدري خوض ودية يوم 7 نوفمبر من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الكيني مهدد بالتجميد أيضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدة أزمات تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب التدخل الحكومي بالإضافة إلى عدم وجود دعم مالي كاف من وزارة الرياضة.
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