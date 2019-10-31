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محافظات

تضم غرفا للعزل وبنك الجلد.. تفاصيل إنشاء أكبر مستشفى لعلاج الحروق بالقناطر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:23 م
تفاصيل إنشاء أكبر
تفاصيل إنشاء أكبر مستشفى لعلاج الحروق بالقناطر
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمي وعضو المجلس الأعلى في الإمارات العربية المتحدة، والذي قام بالتبرع بكافة تكاليف الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى الحروق التخصصي والذي يتم إنشاؤه حاليا بمدينة القناطر الخيرية.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بإنشاء هذا الصرح الطبي المتميز والذي سيقدم خدمة طبية جليلة للمواطنين، وفي مكان صحي ومتميز مثل مدينة القناطر الخيرية والتي تعد مكانا جيدا جدا للاستشفاء لاسيما في حالات الحروق، مقدما كل التحية والتقدير والشكر لحاكم الشارقة على تبرعاته المالية الكبيرة لخدمة المرضى من مواطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة لها.

وأكد المحافظ أن مشروع مستشفى الحروق التخصصي والذي يتم إنشاؤه وتجهيزه حاليا على أعلى مستوى دولي من حيث الإنشاءات والتجهيزات والمعدات الطبية المتطورة في هذا التخصص الهام والدقيق سوف يخدم مدينة القناطر الخيرية وكل مدن القليوبية والمحافظات القريبة منها أيضا، وذلك لحاجة المواطنين في كل مكان لهذا التخصص تحديدا، وخاصة العلاج بالطرق والأساليب الحديثة التي تضاهي المستويات الدولية في علاج هذه الحالات التي تحتاج عناية خاصة جدا لإنقاذ حياة المواطنين، فضلا عن عمليات التجميل والتأهيل الجسدي والنفسي التي يحتاجها من يتعرضون لهذه الحالات .

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يقام على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، وقد تم الانتهاء تماما من الهياكل الخرسانية وأعمال البناء وتوريد الأجهزة الكهروميكانيكية، والمستشفى عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار يحتوي على ٤٨ سريرا، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وغرف العزل والفلاتر ذات الكود والفلو الخاص بالهواء وأجهزة الأشعة والمعمل وبنك الجلد، وتكييف الهواء، الخاص بكل غرفة للتحكم حسب كل حالة، بالإضافة لوحدة الأبحاث الملحقة المختصة بالحالات الجزعية وعينة الجلد للتجميل وإعادة الإصلاح، ونظام ذاتي للإبلاغ عن أي أعطال والفرش الطبي والأجهزة الحديثة جدا، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، ومن المنتظر أن يضم المستشفى وحدة أبحاث وإحصائيات وتدريب وتدريس، وشراكة مع جامعات دولية.
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