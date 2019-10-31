بحري القسم الثاني .. دكرنس يتصدر المجموعة.. وسقوط مدوٍ لـ الأوليمبي

انتهت منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت فوز الرجاء بثنائية على فريق بلدية المحلة وتعادل المنصورة مع ابو قير للاسمدة .
كما حقق فريق دكرنس الفوز الثاني على التوالي خلال المسابقة ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط .
وواصل فريق الاوليمبي نتائجه السلبية بخسارة قاسية للمرة الثانية أمام فريق فاركو بنتيجة هدف دون رد بعد الهزيمة أمام فريق دكرنس الجولة الأولى .
وجاء باقي مواجهات المجموعة كالتالي :
فاركو 1-0 الاولمبي
غزل المحلة 1-0 الحمام
دمنهور 1-0 بيلا
المنصورة 1-1 ابوقير للاسمدة
الرجاء 2-0 بلدية المحلة
دكرنس 3-1 مالية كفر الزيات
كما حقق فريق دكرنس الفوز الثاني على التوالي خلال المسابقة ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط .
وواصل فريق الاوليمبي نتائجه السلبية بخسارة قاسية للمرة الثانية أمام فريق فاركو بنتيجة هدف دون رد بعد الهزيمة أمام فريق دكرنس الجولة الأولى .
وجاء باقي مواجهات المجموعة كالتالي :
فاركو 1-0 الاولمبي
غزل المحلة 1-0 الحمام
دمنهور 1-0 بيلا
المنصورة 1-1 ابوقير للاسمدة
الرجاء 2-0 بلدية المحلة
دكرنس 3-1 مالية كفر الزيات