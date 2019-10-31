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رياضة

بحري القسم الثاني .. دكرنس يتصدر المجموعة.. وسقوط مدوٍ لـ الأوليمبي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:22 م
دكرنس
دكرنس
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت فوز الرجاء بثنائية على فريق بلدية المحلة وتعادل المنصورة مع ابو قير للاسمدة .

كما حقق فريق دكرنس الفوز الثاني على التوالي خلال المسابقة ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط .

وواصل فريق الاوليمبي نتائجه السلبية بخسارة قاسية للمرة الثانية أمام فريق فاركو بنتيجة هدف دون رد بعد الهزيمة أمام فريق دكرنس الجولة الأولى .

وجاء باقي مواجهات المجموعة كالتالي :

فاركو 1-0 الاولمبي
غزل المحلة 1-0 الحمام
دمنهور 1-0 بيلا
المنصورة 1-1 ابوقير للاسمدة
الرجاء 2-0 بلدية المحلة
دكرنس 3-1 مالية كفر الزيات
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