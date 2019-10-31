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رياضة

جلسة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي في دبي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة بعد قليل مع لاعبيه لشرح خطة الإعداد لمعسكر دبي.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول مساء اليوم بمدينة دبي في الإمارات.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات في العاشرة صباح اليوم، لإقامة معسكر يستمر لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.

ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجي الذي يركز فيه على الجانب الفني والمعنوي، انضمام الدوليين إلى المنتخبات الوطنية خلال الاجندة الدولية التي تبدأ بعد العودة من الإمارات.
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