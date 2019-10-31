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أخبار العالم

داعش يعين متحدثا جديدا باسمه عقب مقتل أبو الحسن المهاجر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشف تنظيم داعش الإرهابي عن شخصية المتحدث باسم التنظيم الجديد، عقب مقتل المتحدث السابق أبو الحسن المهاجر، إلى جانب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وظهر المتحدث الجديد الذي حمل اسم، أبو حمزة القرشي، في التسجيل الجديد الذي نشره التنظيم الإرهابي، والذي أكد خلاله خبر مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال التسجيل الصوتي للتنظيم والذي نشرته وسائل الإعلام التابعة له إنه تقرر اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في منصب زعيم التنظيم خلفا للبغدادي.

وأكد التسجيل الصوتي على مقتل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر.

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