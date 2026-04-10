محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب يضعان معسكر سفاجا على خريطة الرياضة والسياحة

انعكاساً للمساعي الحثيثة التي تبذلها محافظة البحر الأحمر لتطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة متكاملة لاستيعاب طاقات الشباب وصقل مواهبهم، وضمن منظومة متواصلة من المشروعات التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، كان معسكر الشباب بمدينة سفاجا في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام مباشر من القيادة التنفيذية للمحافظة.

توجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى معسكر الشباب بمدينة سفاجا، في جولة ميدانية شاملة ضمّت مدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلي الشركة المنفذة، والدكتورة نائلة عن المكتب الاستشاري.

ويقع المعسكر على مساحة إجمالية تبلغ ١٣٩٠٠ متر مربع، ويضم ملعبًا خماسيًا، ومريمًا، ومطعمًا، وصالة جيم، وورش عمل، وصالة أنشطة، ومغسلة، ومسرح كشافة، ومناطق خضراء، وحمام سباحة، وشاليهات، إضافة إلى منطقة استثمارية متكاملة.

وفي تصريح له عقب الجولة، أكد الدكتور وليد البرقي أن "معسكر سفاجا يمثّل نموذجًا حقيقيًا للاستثمار في الشباب، وبما يرقى إلى مستوى طموحات أبناء المحافظة ويُعزز مكانة البحر الأحمر وجهةً رياضية وسياحية متميزة"، مشيرًا إلى أنه أمر بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وإضافة مناطق جديدة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

من جانبه، أشاد جوهر نبيل بما تحقق في المعسكر، مؤكدًا أن "محافظة البحر الأحمر تسير بخطى واثقة نحو توفير بنية تحتية رياضية متكاملة للشباب، وأن هذا المعسكر سيكون قادرًا على استضافة الفرق الرياضية المحلية والدولية، مما يُسهم بشكل مباشر في دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي."

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور وليد البرقي أن "محافظة البحر الأحمر تولي الرياضة والشباب اهتمامًا بالغًا ضمن منظومة التنمية الشاملة ، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الشباب وتوفير البيئة الرياضية الملائمة لهم هو استثمار في مستقبل المحافظة بأسره.

مشيرا ان محافظتنا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على ساحل البحر الأحمر بما يمنحها إمكانات استثنائية لاستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما نسعى إلى تفعيله وترجمته إلى مشروعات حقيقية ملموسة تعود بالنفع على أبنائنا وتُعزز مكانة المحافظة السياحية وتفتح آفاقًا جديدة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للشباب."