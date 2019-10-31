جايكا تشارك في تدريب 700 أفريقي في صحة الأم والطفل.. صور

شارك يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب جايكا بمصر، في حفل ختام البرنامج التدريبي عن "الإدارة المتكاملة لصحة الام والطفل" لبرنامج التعاون الثلاثي المنفذ من خلال التعاون بين جامعة قناة السويس، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب جايكا بالقاهرة.



واستقبل الدكتور طارق راشد راحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أومورا، حيث أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجامعة وجايكا، مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر واليابان.



من جانبه أعرب أمورا عن سعادته للتعاون مع جامعة قناة السويس الممتد منذ 20 عاما، والذي يهدف الي تعزيز قدرات المتدربين الافارقة، حيث شمل حوالي 700 متدرب في مواضيع تدريبية مختلفة.



ويقدم البرنامج التدريبي المهارات والخبرات العملية الي المتدربين في مجال صحة الام والطفل، حيث يعمل على زيادة المعرفة العملية في هذا المجال.



وشارك هذا العام 19 متدربا من بوروندي، الكونغو، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، ليبريا، مالاوي، نيجيريا، الصومال، السودان، تنزانيا، زامبيا، ومصر.



كما هنأ اومورا المشاركين على إنهاء هذه الدورة التدريبية بنجاح، وتمنى لهم النجاح في تطبيق خبراتهم المكتسبة من التدريب في بلادهم.



وأثنى اومورا على جهود شركاء الجايكا في جامعة قناة السويس، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، واسهاماتهم ودعمهم المستمر لهذه الدورة التدريبية.