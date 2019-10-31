24 صورة ترصد المران الأول لـ الأهلي في دبي.. شاهد

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.



وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر الذي بدأ اليوم.



وحرص قنصل مصر في دولة الإمارات وائل فتحي، على حضور مران الفريق بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل، واستقبله سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.



وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق تدريبات قوية للحراس بمشاركة الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات المتنوعة للتصويب على المرمى من زوايا مختلفة.



وأدى الأهلي تدريباته على ملعب أهلي دبي والذي يستضيف جميع تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي بدأ اليوم والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.