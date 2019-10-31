الدوري السعودي.. أهلي جدة يتقدم بالهدف الأول أمام الاتحاد.. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بالهدف الأول أمام منافسه الاتحاد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "الجوهرة"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.



سجل الهدف اللاعب عبدالفتاح توفيق عسيري فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من دجانيني، ليشعل ديربي مدينة جدة السعودية.



وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالى:



حراسة المرمى: محمد العويس



الدفاع: هندى، خبرانى، المولد، ليما



الوسط: دى سوزا، ساريتش، عسيرى



الهجوم: بلايلى، تفاريس، السومة