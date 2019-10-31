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أصل الحكاية

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:21 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد على ومعتز مطر ومحمد ناصر
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كتب - محمد الصاحى
على مدار سنوات سخرت وسائل إعلام جماعة الإخوان الإرهابية أبواقها وألسنتها للتمجيد في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقديمه على أنه صاحب الإنجازات والنجاحات الكبيرة.

حالة التكرار المستمر لقنوات الإخوان التي تبث من داخل تركيا، وتمجيدهم المستمر في أردوغان، كانت ملفتة للأنظار، ما جعل البعض يصف تلك القنوات ومن يعملون فيها أنهم يرددون اسم أردوغان بمعدل مرتين في كل دقيقة.

وبطريقة هزلية ترصد حالة العبث التي يعيشها إعلام جماعة الإخوان الإرهابية والذي يبث من تركيا، أرسل أحد الأرقام على تطبيق واتس آب أحد أشهر برامج التواصل، فيديو يرصد شدة ولاء أبواق جماعة الإخوان الإرهابية للرئيس التركي أردوغان وتمجيدهم المستمر بكل تصرفاته وأفعاله.



الفيديو الذي تم إرساله يرصد ما يعيشه المذيعون العاملون بقنوات جماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا، ورغم ذلك فإنه أرسل من رقم هاتف يحمل اسم المقاول الهارب محمد على، ويحمل صورته الشخصية.

ويظهر الفيديو النغمة التي يسير عليها من يعملون في قنوات الإخوان، وتكرارهم المستمر لاسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من المرات في كل حلقة، وكأنه فرض ولاء وطاعة يقدمه من يعملون في قنوات جماعة الإخوان، لضمان استمرارهم في الأراضي التركية، ومحاولة لتلميع اسم الرئيس التركي.
بطريقة هزلية.. رقم
الفيديو الذي يعد بمثابة فيديو هزلي يجمع بين واقع ألسنة الإخوان التي تعمل في القنوات التركية، والطرافة أظهر الفنان المصري محمد هنيدي في مقاطع مقتبسة له من فيلمه الشهير «مبروك أبو العلمين حمودة» وهو يسخر من محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم من العاملين في قنوات الإخوان ويرصد كثرة تكرارهم اسم الرئيس التركي على أنه ضمانة بقائهم داخل تركيا.

وجمع الفيديو مقطعا كوميديا للفنان محمد هنيدي وهو يقول: "اسمه كمان ثلاثي"، ليسخر بها من تكرار من يعملون في قنوات الإخوان التي تبث من تركيا لاسم الرئيس التركي ثلاثى حيث يركزون في كل مرة على ذكر اسم أردوغان ثلاثيا.
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