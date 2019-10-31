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موجز البلد| موعد سقوط الأمطار.. موقف كمساري قطار طنطا.. احتفال رانيا يوسف بـ صندوق الدنيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:53 م
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

وجاء من بين أهم الأخبار، تقارير أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر على مدار الـ 48 ساعة القادمة، والتي تنبأت فيها بسقوط أمطار في هذا اليوم .. لمزيد من التفاصيل

وظهرت ايضا على ساحة الأخبار، أنباء جديدة عن قضية شهيد التذكرة، حيث تم تجديد حبس كمساري قطار طنطا 15 يوما على ذمة التحقيقات.. ولمزيد من التفاصيل حول قضية شهيد التذكرة.

وظهور جديد للفنانة رانيا يوسف مع فريق عمل فيلم صندوق الدنيا، وجمعتها صورة مع فريق عمل الفيلم .. لمزيد من التفاصيل عن فيلم صندوق الدنيا رانيا يوسف

من خلال الفيديوجراف التالي يمكنكم التعرف على باقي أهم الأخبار على مدار اليوم ... 
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