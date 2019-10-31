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حوادث

إصابة 4 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بـ قنا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:20 م
اشتباكات بالأسلحة
اشتباكات بالأسلحة النارية
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يوسف رجب
اصيب أربعة أشخاص بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين أبناء عمومة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عنها إصابة كل من : عبد الرحمن بكرى عفيفي 18 عامًا، بطلق نارى بالبطن، و بشير حماده محمد 39 عامًا، بطلق نارى بالركبه اليسرى، و محمد بكرى عفيفى 31 عاما بكسر بالذراع اليمنى، و منصور محمد عفيفى 54 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفي فاو بدشنا، و قنا العام، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها فى مكان الواقعة لفض الاشتباك بين الطرفين و إعادة الهدوء.
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