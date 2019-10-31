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رياضة

يد الأهلي يهزم 6 أكتوبر في الدوري

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره 6 أكتوبر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري وذلك بنتيجة 29-25.

أقيمت المبارة على صالة نادي 6 أكتوبر وشهدت أداء مميزا من رجال يد الاهلي حيث انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 13-13.

فى الوقت الذى شهد فيه الشوط الثاني تفوق فريق الأهلي حيث نجح في التقدم بالنتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 29-25.
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