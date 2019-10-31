يد الأهلي يهزم 6 أكتوبر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره 6 أكتوبر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري وذلك بنتيجة 29-25.



أقيمت المبارة على صالة نادي 6 أكتوبر وشهدت أداء مميزا من رجال يد الاهلي حيث انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 13-13.



فى الوقت الذى شهد فيه الشوط الثاني تفوق فريق الأهلي حيث نجح في التقدم بالنتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 29-25.

