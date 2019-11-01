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كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية .. منظمات حقوقية تستغل المواطنين ... حقوقيون: تعرض نفسها للمساءلة.. لا يجوز لأي منظمة استخدام شعار الأمم المتحدة.. والغول يطالب بإبلاغ وزارة التضامن

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
شكر: أي منظمة حقوقية مجهولة تصدر كارنيه تعرض نفسها للمساءلة القانونية
نصري : لا يحق لأي شخص استخدام شعار الأمم المتحدة سواء منظمات أو أفرادا
الغول: يجب إبلاغ وزارة التضامن عن أي منتحل صفة استشارية


مع انتشار المنظمات الحقوقية في مصر مؤخرا بدأ ظهور مايسمى بكارنيهات حقوق الإنسان تابعة لبعض المنظمات مجهولة الهوية علاوة على أن أصحابها يحملون ألقاب قانونية كاللقب مستشار وعضو استشاري بالأمم المتحدة
في هذا الصدد قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية غير الموثقة أو المجهولة التي تعطي كارنيهات عضويات لبعض الأشخاص تعرض نفسها للمساءلة القانونية، موضحا أنه ليس من حقها العمل في المجال الحقوقي.

وأضاف عبد الغفار شكر بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يحصلون على آلقاب كمستشار أو دكتور فهذا يعتبر نصبا وتحايلا مؤكدا أن من يحصل على لقب مستشار لابد وأن يكون عمل بالمحاماه مدة لا تقل عن 15 عاما.

وأكد شكر ان قانون الجمعيات الأهلية ينص على أن تعمل المنظمات الأهلية تحت مظلة القانون ومن يعمل خارج القانون سيتعرض للمساءلة والغرامة والتي تصل إلى مليون جنيه.

ومن الناحية الدولية أكد أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أنه لا يوجد صفة استشارية فردية تعطي للأشخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بل تعطي الصفة الاستشارية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف القطاعات ومنها الحقوقي والتنموي والبيئي وحتي هذه المنظمات ليس لها الحق في إعطاء لقب مستشار للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها.

وأشار نصري في تصريح لـ"صدى البلد" الى أنه لا يوجد منصب مستشار في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولا يحق لأي فرد أن يستخدم شعار الأمم المتحدة في أي مطبوعات سواء كانت لأفراد أو منظمات وحتي المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية ليس لها الحق في استخدام شعار الأمم المتحدة .

وأكد أن مثل هذه الألقاب تظهر بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط وتستخدم من باب الوجاهة الاجتماعية وأيضا للنصب على المواطنين البسطاء من خلال إعطائهم ألقابا وهمية من منظمات دولية وهي ليس لها أي أساس من الصحة والهدف منها تحقيق مكاسب مادية .

وشدد أيمن نصري على أنه كل من يستخدم مثل هذه الألقاب وشعار الأمم المتحدة يجب أن يقع تحت طائلة القانون وتوقع عليه عقوبة رادعة لوقف مثل هذه الظاهرة السلبية وتمنع انتشارها.

و قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ان أي شخص يعمل في المجال الحقوقي ويحمل صفة استشارية بطريقة غير قانونية فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وطالب الغول في تصريح لـ"صدى البلد" بالتقدم ببلاغ ضد أي شخص يتم الشك فيه، لوزارة التضامن أو ببلاغ للنائب العام يتهم هذا الشخص بانتحال صفة استشارية.

وأكد الغول أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ستحد من هذه الظاهرة كما أنها ستقضى على بعض المنظمات المجهولة التي تصدر كارنيهات عمل لبعض الأشخاص.
كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية .. منظمات حقوقية تستغل المواطنين ... حقوقيون: تعرض نفسها للمساءلة.. لا يجوز لأي منظمة استخدام شعار الأمم المتحدة.. والغول يطالب بإبلاغ وزارة التضامن
كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية .. منظمات حقوقية تستغل المواطنين ... حقوقيون: تعرض نفسها للمساءلة.. لا يجوز لأي منظمة استخدام شعار الأمم المتحدة.. والغول يطالب بإبلاغ وزارة التضامن
كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية .. منظمات حقوقية تستغل المواطنين ... حقوقيون: تعرض نفسها للمساءلة.. لا يجوز لأي منظمة استخدام شعار الأمم المتحدة.. والغول يطالب بإبلاغ وزارة التضامن
كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية .. منظمات حقوقية تستغل المواطنين ... حقوقيون: تعرض نفسها للمساءلة.. لا يجوز لأي منظمة استخدام شعار الأمم المتحدة.. والغول يطالب بإبلاغ وزارة التضامن
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شكر: أي منظمة حقوقية مجهولة تصدر كارنيه تعرض نفسها للمساءلة القانونية

نصري : لا يحق لأي شخص استخدام شعار الأمم المتحدة سواء منظمات أو أفرادا

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