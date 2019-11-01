أسعار دفسك dfsk من الوكيل بتحديث اليوم.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار دفسك DFSC الصينية اليوم في مصر 26-10-2019.



glory dfsk

دفسك



dfsk glory

جلوري تبدأ من 178.000 جنيه حتى 208.000 جنيه لأعلى فئة



دفسك ايجل 580

glory eagle 580

ايجل 580 بسعر 313.000 جنيه



glory 330

جلوري 330 تبدأ من 185.000 جنيه حتى 205.000 جنيه لأعلى فئة