محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 بنسبة نجاح 70.42%

اعتمد اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، بنسبة نجاح بلغت 70.42%.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 30.719 طالبًا، حضر منهم 30.238 طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية، والناجحين 21.294 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 70.42%.

وحضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين بلغت 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 90%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 66.7%.

وتابع محافظ الإسماعيلية نسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت أعلى نسبة نجاح في إدارة شمال الإسماعيلية 84.64%.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

ويبدأ اعتبارًا من السبت 27 يونيو الجاري قبول طلبات التظلم، والتي تستمر لمدة 15 يوما بمقر مديرية التربية والتعليم.