الداخلية السورية تعلن توقيف خلية من 9 أشخاص تابعة لـ«داعش» في ريف القنيطرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تمكن الأجهزة الأمنية من توقيف خلية مؤلفة من 9 أشخاص قالت إنها تابعة لتنظيم «داعش»، وذلك في منطقة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وأوضحت الوزارة أن العملية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى ملاحقة عناصر التنظيمات المتطرفة والخلايا المرتبطة بها.

ويأتي الإعلان عن توقيف الخلية في وقت تواصل فيه السلطات السورية تكثيف تحركاتها الأمنية ضد خلايا تنظيم «داعش»، في محاولة للحد من نشاط التنظيم ومنع إعادة تشكيل شبكاته في عدد من المناطق السورية.

وتكتسب القنيطرة أهمية أمنية وجغرافية خاصة، نظراً لموقعها في جنوب سوريا وقربها من الحدود، وهو ما يجعل أي نشاط لخلايا مسلحة في المحافظة محل متابعة أمنية مكثفة.

وتشير العملية الجديدة إلى استمرار اعتماد الأجهزة الأمنية على عمليات الرصد والمتابعة الاستخباراتية للوصول إلى الخلايا النشطة وتوقيف أفرادها قبل توسع نشاطهم، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات مع الموقوفين عن طبيعة مهامهم والارتباطات المحتملة للخلية.

وتأتي هذه التطورات ضمن مشهد أمني معقد في سوريا، حيث لا تزال السلطات تواجه تحديات مرتبطة بخلايا تنظيم «داعش» والتنظيمات المسلحة، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بتعدد مناطق النفوذ والحدود الممتدة في البلاد.

وبحسب ما أُعلن حتى الآن، فإن الخلية تضم 9 موقوفين، بينما لم تُكشف بصورة تفصيلية جميع الأدوار المنسوبة إلى أفرادها أو طبيعة المخططات التي كانت تعمل عليها، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية والقضائية



