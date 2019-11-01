سيوة.. واحة الجمال.. لوحة فنية داخل الكثبان الرملية.. 4 بحيرات رئيسية داخل الواحة.. والملح كلمة السر

سيوة واحة الجمال:

= 4 بحيرات رئيسية بسيوة منذ العصور القديمة

= البحيرات تتحول إلى مناجم لإنتاج الملح العالمى

= بحيرات سيوة تشكل لوحة فنية داخل الكثبان الرملية

= الصرف الزراعى زاد من مساحة البحيرات وقضى على الأراضى الزراعية بالواحة









واحة سيوة إحدى واحات مصر في قلب الصحراء، والتي تبعد عن مدينة مرسي مطروح بـ 300 كيلو متر، حيث تشكل الكثبان الرملية النسبة الأكبر من تكوينها، والبقية منخفضات تحولت إلى بحيرات بسبب تسرب المياه الجوفية من العيون الكثيرة المتدفقة ما بين كبريتية وعذبة.





ورغم وقوع سيوة فى جوف الصحراء التى تتسم بقلة المصادر المائية إلا أن من أكبر المشكلات التى تعانى منها الواحة كثرة المياه وارتفاع منسوبها السطحي مما نتج عنه تبوير الكثير من الاراضى وتم إنشاء مصارف لتصريف المياه الزائدة فوجد نظام الصرف بسيوة منذ أقدم العصور وهى تلك البحيرات أو "البرك المائية" وعددها 4 بحيرات، بالاضافة الى عدد من البحيرات الأخرى الفرعية.





من جهته، قال يوسف السيوي، إن واحة سيوة يوجد بها 4، بحيرات رئيسية وهى "بحيرة الزيتون وهو مصرف زراعي قديم (بحيرة) شرق سيوة وتبلغ مساحتها 5760 فدانا يبدأ من حطية الزيتون الأثرية ويصب مياهه فى بركة الزيتون - وبحيرة أغورمى شمال شرق الواحة وتبلغ المساحة 960 فدانا - وبحيرة سيوة غرب مدينة شالى وتبلغ المساحة 3600 فدان تقريبًا - وبحيرة المراقى غرب الواحة بمنطقة بهى الدين وتبلغ مساحتها 700 فدان تقريبًا".





وأوضح أن مساحة البحيرات تزداد وتنحصر حسب المياه الواردة لها من المصارف الزراعية للمياه الحلوة وتبلغ مساحة البحيرات ما يقرب من 11020 فدانا من مساحة سيوة وهى مساحة كبيرة من الأراضى تعطى منظرًا رائعًا مميزًا لواحة سيوة عن باقي الواحات الأخرى.





ونوه إلى أن الحكومة اهتمت مؤخرا بتربية بعض أنواع الأسماك بإلقاء الزريعة بها ولكن ليس بالشكل الأمثل خاصة وأن استغلال هذه البحيرات بتربية الأسماك بها سيعمل على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك.





في ذات السياق، قال الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة أن مشكلة الصرف الزراعي أحد أهم مشكلات الواحة نظرا لكون النشاط الزراعي هو النشاط الأساسي لغالبية سكان الواحة وترجع أسباب المشكلة إلى وجود آبار رومانية بالواحة تستخدم في الزراعة قديما ومع زيادة التوسع في الرقعة الزراعية تم عمل آبار سطحية للري الزراعات.





وحيث أن واحة سيوة تقع في منخفض فادى ذلك إلى زيادة كمية المياه وتجمعت المياه في أربع بحيرات في البداية لم يكن هذا يمثل مشكلة ولكن مع الوقت أصبح تمليح الأرض هو المشكلة الرئيسية والذي تسبب في تبوير الاراضى.



