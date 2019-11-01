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أخبار العالم

ترودو يناقش مع الرئيس المكسيكي ورئيس وزراء تايلاند تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
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أ ش أ
ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس ، مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا تعزيز العلاقات الثنائية واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين مع المسؤولين اللذين قدما تهنئتهما لترودو بفوزه بالإنتخابات التشريعية العامة الأخيرة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو والرئيس المكسيكي جددا التزامهما بالتعاون الوثيق بين كندا والمكسيك ، وناقشا التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ، كما ناقشا أهمية العمل معا لخلق فرص اقتصادية في كلا البلدين.

وناقش رئيس الوزراء الكندي مع نظيره التايلاندي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في أعقاب الإنتخابات الأخيرة في كلا البلدين ، وعبر جستن ترودو عن أسفه بسبب عدم قدرته على حضور قمة قادة الآسيان نهاية هذا الأسبوع في بانكوك.

وأكد التزام كندا بالمشاركة الأعمق مع الآسيان بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية الإقليمية.
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