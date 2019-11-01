Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال 20 عنصرا من القوات البحرية التركية بتهمة الانتماء لحركة جولن

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
Advertisements
أحمد محرم
أفادت فضائية «سكاي نيوز» بأن السلطات التركية اعتقلت 20 عنصرًا من القوات البحرية بتهمة الانتماء إلى حركة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وكان الادعاء التركي قد أصدر في أوخر أغسطس الماضي مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

واحتجزت السلطات التركية - بعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب - أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظام أردوغان يعتقل 34 عسكريا و52 مدنيا

تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا لصلتهم بـ جولن

ترشيحاتنا

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

إنت تاني .. نادر شوقي يكشف كواليس لقاء محمد محمود بالطبيب الألماني لإجراء الصليبي

الإفتاء: يجوز تهذيب حواجب الفتاة.. بشرط

اقتدي بـ فايلر ... نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ ميتشو

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة دانتيل.. هند صبرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين