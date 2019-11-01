اعتقال 20 عنصرا من القوات البحرية التركية بتهمة الانتماء لحركة جولن

أفادت فضائية «سكاي نيوز» بأن السلطات التركية اعتقلت 20 عنصرًا من القوات البحرية بتهمة الانتماء إلى حركة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.



وكان الادعاء التركي قد أصدر في أوخر أغسطس الماضي مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.



واحتجزت السلطات التركية - بعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب - أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.