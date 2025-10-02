انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

هاجم أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب سيطرة جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي على فريق الكرة.

وقال أشرف قاسم، خلال حواره ببرنامج “كورة كل يوم"، المذاع عبر فضائية “الحياة”: "أنا بسمع إن قرار رحيل فيريرا، من عدمه عند جون إدوارد، وأنا معرفش يعني إيه دي!”

وأضاف: “يعني إيه مجلس الإدارة ميقدرش ياخد قرار أنه يمشي مدرب أو يجيب مدرب! إنت قاعد ليه، أو إنت عضو مجلس إدارة ليه أو رئيس نادي ليه؟”

وتابع: “مفيش حاجة اسمها إن جون إدوارد، هو المسؤول عن كرة القدم،، لما تحصل كارثة لازم انت تقف كمجلس إدارة ، مينفعش هو يتحكم في ملف فريق الكرة بشكل كامل!، يبقى هو يجي يمسك النادي بقى”.