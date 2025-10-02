قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

هاجم أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب سيطرة جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي على فريق الكرة.

وقال أشرف قاسم، خلال حواره ببرنامج “كورة كل يوم"، المذاع عبر فضائية “الحياة”: "أنا بسمع إن قرار رحيل فيريرا، من عدمه عند جون إدوارد، وأنا معرفش يعني إيه دي!”

وأضاف: “يعني إيه مجلس الإدارة ميقدرش ياخد قرار أنه يمشي مدرب أو يجيب مدرب! إنت قاعد ليه، أو إنت عضو مجلس إدارة ليه أو رئيس نادي ليه؟”

وتابع: “مفيش حاجة اسمها إن جون إدوارد، هو المسؤول عن كرة القدم،، لما تحصل كارثة لازم انت تقف كمجلس إدارة ، مينفعش هو يتحكم في ملف فريق الكرة بشكل كامل!، يبقى هو يجي يمسك النادي بقى”.

