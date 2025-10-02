نجم الزمالك السابق: فيريرا يجب أن يتحدث مع اللاعبين

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض كان يجب أن يتحدث مع اللاعبين لعدم التراجع للخلف بعد التقدم أمام الأهلي، والسعي لتسجيل أكثر من هدف لحسم المواجهة.

وأضاف صلاح في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي": "خلال الشوط الثاني لم نرَ الخبرات التي كنا ننتظرها من لاعبي الزمالك، وكان من الضروري استغلال الفرص بشكل أفضل".

وطالب نجم الزمالك السابق مجلس الإدارة بضرورة لم شمل الفريق سريعًا قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع خلف الفريق.

وتابع: "أريد معرفة من هو المهاجم الثاني بعد الفلسطيني عدي الدباغ، وفي رأيي يجب الدفع بسيف الجزيري في المباريات حال جاهزيته".

كما أشاد صلاح بقدرات ناصر ماهر، مؤكدًا أنه قادر على صناعة الفارق وضرب التكتلات الدفاعية لفريق غزل المحلة في اللقاء المقبل.