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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-11-2019 فى مصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
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مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 داخل الأسواق المحلية على ارتفاع ختام أمس الخميس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا بالأسواق المحلية 677 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وبحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار الذهب، تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 579 و580 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر

وسعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 771 و774 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5400 و5416 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 

وسعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 707 و709 جنيه، وعيار 14 سجل سعرًا يتراوح ما بين 450 و451 جنيهًا، وعيار 12 من 386 إلى 387 جنيهًا.
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