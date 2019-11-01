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حوادث

الجثث تفحمت.. مصرع 4 وإصابة 6 في انقلاب سيارة واشتعالها على طريق السويس

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
حريق
حريق
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كتب محمد صبري
لقى ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب ٦ آخرين إثر انقلاب سيارة لنقل الركاب بطريق القاهرة السويس، وتسبب فى احتراقها وتفحم بعض الجثث.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء والتعامل الفورى مع الحادث ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بانقلاب سيارة نقل جماعي بأول طريق القاهرة السويس امام فندق شهير ، وتسبب الحادث فى نشوب حريق فى بالسيارة مما تسبب فى احتراق من بداخلها.

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات إسعاف وسيارة إطفاء وتم التعامل مع الحادث ورفع الجثث والمصابين من نهر الطريق ، لتعود حركة المرور لطبيعتها .
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