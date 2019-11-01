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رياضة

كارلوس تيفيز: هكذا فشلت في خداع رونالدو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
تيفيز- رونالدو
تيفيز- رونالدو
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القسم الرياضي
كشف اللاعب الأرجنتيني كارلوس تفاصيل اليوم، الذي حاول فيه خداع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حين كانا معا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مهاجم بوكا جونيورز قوله إن "الدون" معروف بانضباطه وبحبه للتدريب، حيث كان دائما يحضر للملعب قبل الموعد المحدد.

وأضاف: "ما لاحظته آنذاك هو أن رونالدو يقضي اليوم كله في قاعة الرياضة.. التدريبات أصبحت هاجسا بالنسبة له".

وتابع: "إذا كان المدرب حدد الساعة التاسعة صباحا موعدا لبداية الحصة التدريبية، فإن رونالدو سيكون هناك على الساعة الثامنة".

وأردف قائلا: "إذا جئت في حدود السابعة صباحا، فإنك ستجد الدون قبلك".

وكشف تيفيز أنه حاول في أحد الأيام خداع رونالدو والدخول قبله إلى صالة الرياضة، مضيفا "قلت هل يمكنني أن أخدعه؟.. فدخلت القاعة على الساعة السادسة صباحا، فكانت المفاجأة أنني وجدته هناك قبلي".

يشار إلى أن تيفيز جاور رونالدو في "مان يونايتد"، وليونيل ميسي أيضا مع المنتخب الأرجنتيني، وقال في مناسبة سابقة إن "ليو لاعب موهوب ويجعل الأمر يبدو طبيعيا.. رونالدو يتدرب كثيرا".
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