هناكل ايه النهاردة.. سردين مقلي وبطارخ مقرمشة وصيادية لبناني.. والحلو: حلوى السميد

ناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.
طريقة عمل سردين مقلي زينب مصطفى
1 كيلو سردين صغير
زيت زيتون
كمون
ملح
عصير ليمون
6 فص ثوم مهروس
3 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
دقيق
بابريكا
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة عمل سردين مقلي
* يخلط عصير الليمون مع الكمون، والثوم، والملح، والبقدونس، والكزبرة، والنعناع، والزيت، والبابريكا، والفلفل الأسود
* يقلب السمك في الخليط جيدًا
* يقلب السمك في الدقيق
* يقلى في الزيت ويزين ويقدم
الطبق الجانبي
مقادير بطارخ مقرمشة لزينب مصطفى
نصف كيلو بطارخ
ملح فلفل أسود
ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة
خل
عصير نصف ليمونة
كمون
1 كوب دقيق زيت للقلي
التزيين
شبت
حلقات طماطم
شرائح ليمون بلدي سلطة طحينة للتقديم
طريقة عمل بطارخ مقرمشة
* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود
* تقلب البطارخ في الدقيق وتقلى البطارخ في الزيت على النار وتزين وتقدم.
الطبق الجانبى الثانى
طريقة عمل صيادية لبناني للشيف شربيني.
مقادير صيادية لبناني
أرز بسمتي
سمك هامور
بصل
ليمون
كركم
كمون
قرفة
زعفران
بهارات
السمك
زيتون
سمـنة
ملح فلفل اسود
طريقة عمل صيادية لبناني
* ضعي زيت في حلة على النار مع البصل المفروم حتى يحمر البصل
* ضيفي الكركم والكمون والقرفة والزعفران والملح والفلفل
* قطعي السمك قطع كبيرة وضعيها في الحلة ثم صبي عليها ماء حتى تغلي
* ضيفي الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة ثم قدميه
الحلو
طريقة عمل حلوى السميد لنجلاء الشرشابى
مقادير حلو السميد:
2 كوب سميد
نصف كوب زبدة
نصف كوب زيت
2 كوب سكر
كوب زبيب
كوب جوز هند
4 كوب ماء
ملعقة صغيرة قرفة
طريقة عمل حلو السميد
* يخلط الزيت والزبدة على النار ويضاف الماء
* يضاف جوز الهند والزبيب والسكر والسميد والقرفة
* يقلب الخليط حتى الغليان ويصبح القوام غليظ
* يصب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ويساوى الوجه
* يترك ليبرد ويقلب في طبق التقديم ويقدم.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.
الطبق الرئيسي
طريقة عمل سردين مقلي زينب مصطفى
1 كيلو سردين صغير
زيت زيتون
كمون
ملح
عصير ليمون
6 فص ثوم مهروس
3 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
دقيق
بابريكا
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة عمل سردين مقلي
* يخلط عصير الليمون مع الكمون، والثوم، والملح، والبقدونس، والكزبرة، والنعناع، والزيت، والبابريكا، والفلفل الأسود
* يقلب السمك في الخليط جيدًا
* يقلب السمك في الدقيق
* يقلى في الزيت ويزين ويقدم
الطبق الجانبي
مقادير بطارخ مقرمشة لزينب مصطفى
نصف كيلو بطارخ
ملح فلفل أسود
ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة
خل
عصير نصف ليمونة
كمون
1 كوب دقيق زيت للقلي
التزيين
شبت
حلقات طماطم
شرائح ليمون بلدي سلطة طحينة للتقديم
طريقة عمل بطارخ مقرمشة
* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود
* تقلب البطارخ في الدقيق وتقلى البطارخ في الزيت على النار وتزين وتقدم.
الطبق الجانبى الثانى
طريقة عمل صيادية لبناني للشيف شربيني.
مقادير صيادية لبناني
أرز بسمتي
سمك هامور
بصل
ليمون
كركم
كمون
قرفة
زعفران
بهارات
السمك
زيتون
سمـنة
ملح فلفل اسود
طريقة عمل صيادية لبناني
* ضعي زيت في حلة على النار مع البصل المفروم حتى يحمر البصل
* ضيفي الكركم والكمون والقرفة والزعفران والملح والفلفل
* قطعي السمك قطع كبيرة وضعيها في الحلة ثم صبي عليها ماء حتى تغلي
* ضيفي الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة ثم قدميه
الحلو
طريقة عمل حلوى السميد لنجلاء الشرشابى
مقادير حلو السميد:
2 كوب سميد
نصف كوب زبدة
نصف كوب زيت
2 كوب سكر
كوب زبيب
كوب جوز هند
4 كوب ماء
ملعقة صغيرة قرفة
طريقة عمل حلو السميد
* يخلط الزيت والزبدة على النار ويضاف الماء
* يضاف جوز الهند والزبيب والسكر والسميد والقرفة
* يقلب الخليط حتى الغليان ويصبح القوام غليظ
* يصب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ويساوى الوجه
* يترك ليبرد ويقلب في طبق التقديم ويقدم.