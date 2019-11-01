هناكل ايه النهاردة.. سردين مقلي وبطارخ مقرمشة وصيادية لبناني.. والحلو: حلوى السميد

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.





الطبق الرئيسي

الطبق الجانبى الثانى

طريقة عمل صيادية لبناني

الحلو

طريقة عمل حلو السميد

ناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.طريقة عمل سردين مقلي زينب مصطفى1 كيلو سردين صغيرزيت زيتونكمونملحعصير ليمون6 فص ثوم مهروس3 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم ناعم2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفرومدقيقبابريكافلفل أسودزيت للقليطريقة عمل سردين مقلي* يخلط عصير الليمون مع الكمون، والثوم، والملح، والبقدونس، والكزبرة، والنعناع، والزيت، والبابريكا، والفلفل الأسود* يقلب السمك في الخليط جيدًا* يقلب السمك في الدقيق* يقلى في الزيت ويزين ويقدمالطبق الجانبيمقادير بطارخ مقرمشة لزينب مصطفىنصف كيلو بطارخملح فلفل أسودثوم بودرة1 ملعقة كبيرةخلعصير نصف ليمونةكمون1 كوب دقيق زيت للقليالتزيينشبتحلقات طماطمشرائح ليمون بلدي سلطة طحينة للتقديمطريقة عمل بطارخ مقرمشة* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود* تقلب البطارخ في الدقيق وتقلى البطارخ في الزيت على النار وتزين وتقدم.طريقة عمل صيادية لبناني للشيف شربيني.مقادير صيادية لبنانيأرز بسمتيسمك هاموربصلليمونكركمكمونقرفةزعفرانبهاراتالسمكزيتونسمـنةملح فلفل اسود* ضعي زيت في حلة على النار مع البصل المفروم حتى يحمر البصل* ضيفي الكركم والكمون والقرفة والزعفران والملح والفلفل* قطعي السمك قطع كبيرة وضعيها في الحلة ثم صبي عليها ماء حتى تغلي* ضيفي الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة ثم قدميهطريقة عمل حلوى السميد لنجلاء الشرشابىمقادير حلو السميد:2 كوب سميدنصف كوب زبدةنصف كوب زيت2 كوب سكركوب زبيبكوب جوز هند4 كوب ماءملعقة صغيرة قرفة* يخلط الزيت والزبدة على النار ويضاف الماء* يضاف جوز الهند والزبيب والسكر والسميد والقرفة* يقلب الخليط حتى الغليان ويصبح القوام غليظ* يصب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ويساوى الوجه* يترك ليبرد ويقلب في طبق التقديم ويقدم.