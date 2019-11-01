دولة عربية تكشف حقيقة علاقتها التجارية مع إسرائيل

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي، والناطق باسم الحكومة، حسن عبيابة، عن حقيقة العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل بحسب موقع "هسبريس" المغربي.



ونفى «عبيابة» وجود أى علاقة بين البلدين قائلًا إن "العلاقة مع إسرائيل منقطعة على جميع المستويات"، وذلك ردا على سؤال حول احتجاج نشطاء على عرض تمور إسرائيلية بالمعرض الدولي للتمور، الذي نُظم قبل أيام في مدينة أرفود.



وأضاف أن "المغرب له موقف رسمي بشأن التعامل مع إسرائيل، بحيث لا توجد علاقات تجارية معها، وهذا موقف رسمي، ونحن نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل، وحاليا العلاقات المغربية الإسرائيلية منقطعة رسميا على جميع المستويات".