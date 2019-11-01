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حوادث

الداخلية: ضبط موظف حي أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه لتسهيل رخصة في الجيزة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:14 م
رشوة
رشوة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة حال تقاضيه مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين لتسهيل رخصة هدم عقار.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، بقيام موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة مقيم بالجيزة، بطلب مبلغ مالى قدره 5000 خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحى، نظير تسهيل إجراءات استصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ استغلالًا لموقعه الوظيفى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المشكو فى حقه حال تقاضيه مبلغ مالى كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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