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ديني

انتبه.. فعل شائع بين الرجال والنساء يؤدي إلى الخيانة الزوجية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:18 م
الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من المشكلات الأسرية عدم تحمل المسؤولية من قبل الزوجين كترك الزوج إدارةَ شؤون البيت وتوفيرَ احتياجاته وانشغالِه بالجلسات والسهرات مع رفقائه وكثرة الأسفار لغير حاجة وتضييع حقوق رعيته.

وأوضح الدكتور فيصل غزاوي خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام من مكة المكرمة، أنه كذلك إهمالُ بعض الزوجات بيتَها وانشغالُها بوسائل التواصل عبر الجوال أكثرَ وقتها دون مراعاة لحقوق زوجها أو عيالها، مشيرًا إلى أن مبالغة بعض الناس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشدةِ إدمانهم عليها وترددِهم على المواقع السيئة من الشبكة، مما أدى إلى مفاسد عظيمة ذاتِ أثر كبير على العقيدة والسلوك والأخلاق.

وتابع الدكتور فيصل غزاوي: ويدخل في ذلك افتتان بعض الأزواج بأن يُعجَب بامرأة غير زوجته ويتعلق قلبه بها وقد يقيم علاقة محرمة معها عياذا بالله فيحتقرُ زوجته ويزهد فيها ويهملُها ثم يطلقها، ومثل ذلك افتتان بعض الزوجات بوسائل التواصل فتقع في خيانة زوجها بمراسلات ومحادثات مع أجانب في الجوال ومواقع الشبكة، وعندما يكشف أمرها تعظم هناك بليتها.

وأكد الدكتور فيصل غزاوي أن من المشكلات أيضًا عدم وجود الاستقرار الأُسْري بين الزوجين، وعدمُ فهم الحياة الزوجية فلا يراعي أحدهما حق الآخر فيفقدان التفاهم والاتفاق بينهما ويسود حياتَهم أجواءٌ من العداوة والشقاق والمعاندة والمناكفة، ويستفحل الأمر ويتعاظم عندما يتهاونان في أمر الطلاق فترى بعض الأزواج يهدد ويتوعد زوجته بالطلاق، ويجعله سيفا مصلتا عليها، وترى بعض الزوجات تكثر من طلب الطلاق وتستفز زوجها حتى يطلقها، إلى غير ذلك من التجاوزات الشرعية.

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