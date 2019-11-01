مرحبا نوفمبر.. لاميتا فرنجية بـ إطلالة تثير إعجاب متابعيها

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام".



وظهرت لاميتا فرنجية وهى ترتدى ستره شفافة باللون الاسود، وقبعة ووضعت ميك آب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت على الصورة: "مرحبا نوفمبر".



يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".