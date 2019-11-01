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حوادث

مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة أثناء السباحة بزفتى

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد على
شهدت قرية دهتوره بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طفل غرقا داخل إحدى الترع الرئيسية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زفتي العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من أهالي قرية دهتورة بمصرع " كريم ال " البالغ من العمر 15 سنة، إثر غرقه اليوم أثناء استحمامه بإحدى الترع الرئيسية في القرية.

كما تم تخصيص سيارة إسعاف كما تم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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