حكم تشميت من تكرر عطاسه

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول: "إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يجب تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة".



وأجاب الدكتور علي جمعة، في فتوى له، أن من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي



وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تشميت العاطس: التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبوهريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، أخرجه البخاري في صحيحه.



وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: "هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ أما أن تشميته يكون عدم إنصات للجمعة؟"، الأصل أن الشرع دعانا إلى الإنصات لخطبة الجمعة وعدم التحدث، أما تشميت العاطس فهذا مما اختلف فيه أحد العلماء فمنهم من قال يكره الكلام بعمومه، ومنهم من قال يحرم الكلام، وعليه فى هذه الحالة الأولى هو ترك هذا التشميت أى لا تقوله.

